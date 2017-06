År 2006 deltog jag i ett speciellt forskar­seminarium som varade fyra dagar i den lilla bergsstaden Kandersteg i Schweiz. Seminariet arrangerades av den framlidne historikern Tony Judt i samband med ­utgivningen av hans bok ”Postwar: a history of Europe since 1945” (2005). Bland deltagarna fanns forskarna Jan-Werner Müller och Timothy Snyder. Vid denna tidpunkt var både Müller och Snyder relativt ­okända för den breda allmänheten. I dag är de däremot välkända forskare som ständigt deltar i brännande politiska debatter i den internationella pressen. Den tyske stats­vetaren Jan-Werner Müller kom mycket lägligt ut med boken ”Vad är populism?” (2016) i samband med Brexit och det amerikanska presidentvalet förra året, medan historikern Timothy Snyder nyligen publicerat ­boken ”On tyranny: twenty lessons from the twentieth century” ­­(Se Under strecket 7/11-16 och 10/4-17). Snyders skrift har liksom Müllers bok sin upprinnelse i den stegrade populismen runt om i världen, inte minst mot bakgrund av Donald Trumps tillträde som amerikansk ­president.