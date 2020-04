På hösten för snart fem år sedan kom ett stort antal asylsökande till Sverige. Totalt under 2015 kom 162 877 personer, vilket var mer än dubbelt så många som under 2014. Drygt två tredjedelar var män, den enskilt största gruppen var syriska medborgare. 35 369 registrerades som ensamkommande under 18 år. Åtta procent av dem var flickor.

På grund av den stora volymen som det inte fanns tillräcklig beredskap för, blev handläggningstiderna hos Migrationsverket långa. I augusti 2017 var den genomsnittliga väntetiden 559 dagar. Det ledde till att ett antal ensamkommande barn hann bli myndiga under handläggningstiden, vilket minskade deras möjlighet att få uppehållstillstånd eftersom Sverige har en mer generös inställning till omyndiga asylsökande.