Polisskjutning i Melbourne utreds som terrordåd

Tre australiska poliser skottskadades vid en gisslansituation i en Melbourneförort. Arkivbild. Foto: Andrew Brownbill/AP/TT

Polisen kallades till platsen på måndagseftermiddagen lokal tid, efter rapporter om en explosion och larmsamtal om ett pågående gisslandrama i en lägenhet i förorten, som beskrivs som vanligtvis lugn.

När polisen kom fram hittades en man skjuten till döds i byggnadens foajé. Efter ett utdraget dödläge där polisen försökte förhandla med gisslantagaren ska han ha kommit ut med ett hagelgevär och öppnat eld. Tre poliser skottskadades, ingen av dem livshotande, och mannen sköts ihjäl.

Personen som larmade, en eskortkvinna som mannen tagit som gisslan, skadades inte fysiskt. En teori är att mannen använde henne för att locka till sig poliserna. Larmen om en explosion var antagligen skottlossning från när mannen i foajén, en receptionist i byggnaden, sköts ihjäl.

Mannen ringde också innan dådet till tv-kanalen Channel 7 och sade enligt uppgift "Det här är för IS, det här är för al-Qaida". IS har via sitt propagandaorgan Amaq tagit på sig dådet.

Graham Ashton, delstatspolischef, påpekar att IS ofta tar på sig dåd, men att det är för tidigt att säga om terrorgruppen var inblandad.

– Vi har gjort beslag. Vi ska gå igenom dem och ta reda på det, säger han.

Mannen, vars föräldrar är somaliska, är tidigare dömd för bland annat försök till mordbrand. Han var också en av de misstänkta i ett attentatsförsök mot en arméanläggning i Sydney, något han dock friades från.

Mannen frigavs nyligen villkorligt, vilket premiärminister Malcolm Turnbull beskriver som bekymmersamt och något som ska undersökas.

– Den här terrorattacken av en känd kriminell, en man som nyligen blivit villkorligt frigiven, är ett chockerande, fegt brott, säger han.