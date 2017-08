Två män högg ihjäl en polis och skadade en annan i staden Kaspijsk vid Kaspiska havet i Dagestan i Ryssland innan de sköts ihjäl av polisen. Terrorgruppen IS påstår nu att de ligger bakom dådet. Via sitt propagandaorgan Amaq kallar IS männen som utförde attacken för "Islamiska statens soldater". Terrorgruppens uttalande kom efter att tv-kanalen Rossija 24 citerade en poliskälla om att en av männen som attackerade hade en svart jihadistflagga i sin ryggsäck.