Polisens uppmaning: Se upp med mejl från din vd

Social manipulation är inne bland bedragare. Tekniken går ut på att via sociala medier och hemsidor samla information om företag för att kunna manipulera dem till att överföra pengar till ett – ofta utländskt – bankkonto.

– Många av de anmälningar vi får in handlar om den här typen av bedrägerier. Snygga manipulationer har kommit allt mer det senaste året, tidigare var det taffliga försök som Nigeriabrev och liknande, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Den mest vanliga och lönsamma typen av social manipulation kallas för vd-bedrägerier – något som existerat i USA och Europa i flera år tillbaka. Till Sverige kom detta tillvägagångssätt enbart för något år sedan.

Enligt polisen är vd-bedrägerier ett växande problem.

– Det fortsätter drabba många företag helt klart. Nästan en anmälan per dag skulle jag säga, säger Björn Seeth vid polisens nationella bedrägericenter.

Vd-bedrägerier kan drabba små såväl som stora företag och summorna variera mellan mångmiljonbelopp till några tusental kronor.

– Det börjar med att bedragaren kartlägger företaget via internet. Tar reda på vem som är vd, vem som arbetar på ekonomiavdelningen. Mycket av informationen, som mejladresser och namn, finns helt öppet för alla att se, säger Seeth.

Den vanligaste formen är att via mejl kontakta ekonomiavdelningen och utge sig för att vara vd för företaget i fråga, inte sällan sent under fredagen, och be om en snabb överföring.

– Även om ekonomiavdelningen tycker det verkar märkligt för de ibland över pengarna eftersom mejlet kommer från deras vd:s korrekta mejladress, säger Seeth.

Mejladressen bedragaren använder sig av är ”spoofad”, det vill säga maskerad som den korrekta adressen. Det kan enkelt göras via diverse internettjänster och kan bland annat avslöjas genom att föra muspekaren över adressfältet.

När pengarna överförts till bedragarens konto försvinner de vidare i flera led till bankkonton utomlands. Slutligen plockas summan ofta ut i länder vars juridiska lagar gör det svårt för den svenska polisen att få ut relevant information. Men det finns en möjlighet för drabbade företag att få tillbaka pengarna.

– De måste agera fort, annars hinner pengarna flyga. Man har ungefär 24 timmar på sig. Om man inser att man har blivit drabbad ska man kasta sig på luren till banken och sedan polisanmäla, säger Björn Seeth.

Polisen uppmanar företag till att hålla sig till sina betalningsrutiner och använda sig av extra kontrollåtgärder.

Enligt FBI har denna typ av bedrägerier globalt omfattat 3,1 miljarder dollar under de senaste tre åren. Ändå räknar Björn Seeth med ett stort mörkertal av drabbade företag.

– Många anmäler inte, eller går ut med att de har blivit drabbade. De vill skydda varumärket och sina aktieägare.