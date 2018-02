Snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken har brist på kyckling. Runt 700 av 900 restauranger i Storbritannien höll under måndagen stängt på grund av leveransproblem. Under tisdagen var drygt hälften öppna, enligt företaget. Folk har tagit till sociala medier och skriver under hashtagen #KFCCrisis. Men problemen drabbar även myndigheterna.