Polisen redo för terror under superhelgen

Pakistan 2002: Under en bussfärd i Lahore attackeras Sri Lankas cricketlandslag på väg till en landskamp mot Pakistan. Sju personer dödas och sex spelare skadas.

Spanien 2002: Några timmar före semifinalen i Champions League mellan Real Madrid och Barcelona exploderar en bomb nära Bernabéu-stadion i Madrid. 17 personer skadas. Den baskiska separatiströrelsen ETA tar på sig attacken.

Pakistan 2002: En självmordsbombare detonerar en bomb utanför ett hotell i Karachi, där kricketlandslagen från Pakistan och Nya Zeeland bor. 14 personer dödas.

Dakarrallyt 2008: Efter terrorhot från al-Qaida ställs den klassiska rallytävlingen in.

Kina 2008: Fem dagar innan OS i Peking inleds attackeras den kinesiska staden Kashgar av muslimska separatister. 16 poliser dödas.

Angola 2010: På väg till de afrikanska mästerskapen i fotboll i Angola attackeras Togos spelarbuss. Bussföraren dödas, fem spelare och två ledare skadades.

USA 2013: När löparna i Boston maraton är på väg mål mot detonerar två bomber. Tre personer dödas och 144 skadas.

Frankrike 2015: I november utsätts Paris för flera terrorattacker. Tre självmordsbomber utlöses utanför nationalarenan Stade de France där Frankrike och Tyskland spelar en vänskapsmatch i fotboll. En kort tid senare öppnar fyra män eld i konsertlokalen Bataclan. I attackerna dödas sammantaget 130 personer medan 350 skadas.

Tyskland 2017: I april angrips det tyska fotbollslaget Borussia Dortmund spelarbuss med en sprängladdning. Händelsen utreds som en terrorattack.

Storbritannien 2017: Den 22 maj dödas 23 personer av en självmordsbomb efter en konsert med den amerikanska artisten Ariana Grande i Manchester.

Tyskland 2017: Den 2 juni avbryts den jättelika tyska hårdrocksfestivalen Rock am Ring på grund av ett misstänkt terrorhot. Området utryms.