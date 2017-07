Polisen på plats för att gripa sexköpare i Almedalen

Polisen Daniel Knudtzon, på plats på Gotland för att gripa sexköpare och kartlägga prostitutionen. Foto: Emma-Sofia Olsson

För första gången är polisens prostitutionsgrupp på plats under Almedalsveckan i Visby. Spanare kartlägger prostitutionen på ön, förhindrar sexköp och saboterar hallickars verksamhet under politikerveckan.

– Överallt där det finns mycket människor förekommer även sexköpen. Vi ser inte annorlunda på Almedalen än något annat stort event som Bråvalla eller så. Almedalen är inget undantag, säger polisen Daniel Knudtzon.

När SvD träffar polisen under tisdagen har ingen sexköpare gripits än, men polisen har tydliga signaler på att det finns en efterfrågan.

– Vi ser att folk skriver på olika forum att de ska åka till Almedalen, att de förstår att utbudet kanske är begränsat, och att de kan tänka sig att betala mycket pengar, säger Knudtzon.

Vi får komma väldigt nära några av dem som är som allra mest utsatta i samhället.

Han berättar att polisen sett att det finns frågor om ”tillgången” på kvinnor i prostitution, samt att det i annonser på eskortsajter nämns att kvinnor kommer vara i Almedalen under vissa dagar.

Under veckan har polisen även spårat upp en ung tjej som var påväg in i prostitution och kopplat in socialtjänsten, eftersom flickan var under 18 år.

– Vi får komma väldigt nära några av dem som är som allra mest utsatta i samhället. Det är en ny mörk värld som öppnat upp sig, säger Knudtzon som är ny i prostitutionsgruppen.

Han berättar också att det inte är ovanligt att hallickar flyttar runt personer i prostitution dit efterfrågan finns, som exempelvis på Gotland under sommaren. Som SvD tidigare berättat om är det ett växande problem att utländska kvinnor tas in i Sverige och flyttas runt mellan städer, enligt domar som granskats.

På eskortsajterna på nätet, med bilder på främst kvinnor, kan man ofta se en kalender som är kopplad till varje kvinna. En vecka i Stockholm, sedan Göteborg, efter det Köpenhamn. Sexköpen sker både på hotell och i lägenheter som ofta hyrs ut i andra hand.

– Det försvårar spaningen, men resor lämnar spår som också kan styrka brott. Det finns en hel del som vi kan snappa upp då, säger Knudtzon.

När veckan är slut kommer vi ha en bättre bild över hur det här problemet ser ut på Gotland.

Han menar att det är viktigt att påpeka att prostitution och människohandel i sexuella syften i Sverige inte är ett storstadsproblem utan finns i hela landet.

På onsdagsmorgonen hade polisen inte gjort några gripanden av sexköpare.

– När veckan är slut kommer vi ha en bättre bild över hur det här problemet ser ut på Gotland. Vi har sett att personer i nätforum skriver att vi ska närvara här, det har förhoppningsvis gett effekt, säger Knudtzon.