Polisen om Way Out West: Otroligt gott ordningsläge

Festivalsommaren i Sverige är inne på sista versen. I helgen var det Göteborgs tur att anordna festival. Och enligt Polisen var det trevlig stämning alla dagarna. Både under fredagen och lördagen var det 30 000 besökare på festivalområdet.

Totalt tre anmälningar om sexuellt ofredande har inkommit till polisen i Göteborg från besökare på Way Out West, en per dag som festivalen höll på. På lördagskvällen anmälde en i personalen sexuellt ofredande från en av festivalens besökare.

– Det har varit ett otroligt gott ordningsläge på festivalen. Insatschefen har sagt att det vart ett bra samarbete med involverade aktörer, säger Peter Adlersson, presstalesperson för Polisen i region väst.

Det vanligaste brottet på Way Out West på fredagskvällen var i stället ringa narkotikabrott, med fem upprättade polisanmälningar. På lördagen omhändertogs fyra personer för fylleri och två omhändertogs för störande av ordning.

Det är svårt att hitta en särskilt tydlig trend för anmälningar på årets festivaler.

Sexuella ofredanden på festivaler har varit ett uppmärksammat tema de senaste åren. Det var i och med de många anmälningarna om ofredande och övergrepp på festivalen We are Stockholm som diskussionen startade.

Bråvallafestivalen har, efter årets många sexbrott, bestämt sig för att ställa in festivalen nästa år. I år fick polisen in anmälningar om fyra våldtäkter, 23 anmälningar om sexuellt ofredande och en anmälan om sexuellt tvång från besökare på Bråvallafestivalen.

Besökare på stadsfestivalen i Härnösand tycks ha varit särskilt utsatta i år. Här inkom 24 anmälningar om sexuellt ofredande och 3 anmälningar om våldtäkt.