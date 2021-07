Polisen: Oklart vad de ville egentligen

– Signalen jag fick var att det var anspänt läge i början. Men när förhandlingen kom i gång rapporterades det in att gärningspersonerna lugnande ner sig lite grann, det gick åt rätt håll. Det var en framgångsrik väg att gå och bra förhandlare som lyckades med sitt uppdrag mycket väl, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna som under gårdagen var kommenderingschef i polisens särskilda händelse.

Larmet om gisslansituationen kom in till polisen vid lunchtid under onsdagen. Två morddömda fångar hade tagit två kriminalvårdare som gisslan i ett vaktrum. Polisen insåg direkt allvaret och kallade in både den nationella och regionala insatsstyrkan och satte tillsammans med Kriminalvården upp en fältstab vid anstalten.