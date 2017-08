Polisen: Kim Walls blod funnet i ubåten

Kim Wall var en svensk frilansjournalist, född 1987 i Trelleborg. Hon har bland annat studerat journalistik och internationella relationer på Columbia University i New York.

Hon har arbetat för flera internationella tidningar, som The Guardian, New York Times och South China Morning Post.

Hon har rapporterat från exempelvis Sri Lanka och om turismen i jordbävningsdrabbade Haiti. Hennes arbeten om klimatförändringar och kärnvapenprov på Marshallöarna har prisbelönats.

Hon var baserad i Kina och New York.

Källa: kim-wall.com, Aftonbladet