Polisen har fått stopp på "spritbussarna" till Tyskland

De så kallade spritbussarna mellan Sverige och Tyskland har slutat köra, enligt bland andra polisen och tullen. Arkivbild. Foto: Anette Karlsen/TT

I våras ändrades myndigheternas strategi för att få stopp på de "spritbussar" som förde in alkohol illegalt i Sverige över Öresund. Alkoholen köptes in i Tyskland och fördes in i Sverige av omkring 15 aktörer eller bussbolag som sammanlagt hade drygt 30 bussar.

Myndigheterna hade dock konstaterat att resurskrävande lagföring avseende smugglings- och punktskattebrott inte var tillräckligt för att få stopp på trafiken. I stället började man under 2017 att satsa mer på administrativa åtgärder mot bussbolag, chaufförer och de passagerare som fungerade som "målvakter".

Trafikpoliser kontrollerade överlast, kör- och vilotider. Skatteverket genomförde revisioner mot bussbolagen och Försäkringskassan kontrollerade bidrag som betalats ut till inblandade personer.

"Under insatsen avtog trafiken med spritbussar successivt för att i mitten av maj upphöra", står det i rapporten som konstaterar att trenden hållit i sig under sommaren.

"Smuggeltrafiken med bussar och passagerare har i stort sett upphört", skriver de inblandade myndigheterna.

Under insatsen har polisen kontrollerat 1 700 fordon och utfärdat ordningsföreläggande för trafikbrott avseende 1 056 personer. Det sammanlagda bötesbeloppet är på 3,2 miljoner kronor.

Tullen har omhändertagit 145 000 liter alkohol. Chaufförer och passagerare har ålagts att betala omkring 675 000 kronor i transporttillägg – en avgift som tas ut när regler om punktskattepliktiga varor inte följs.

Försäkringskassan har kontrollerat 117 ärenden där personer fått bidrag och andra förmåner. Av dessa hade 68 personer gjort 3–17 resor vardera under 2017. Försäkringskassan har krävt tillbaka 1,5 miljoner kronor sammanlagt från dem.

Migrationsverket har upptäck att personer med lagakraftvunnet utvisningsbeslut och som borde ha lämnat landet har agerat "målvakter".

Myndigheterna bedömer också att insatsen tagit bort en stor inkomstkälla för organiserad brottslighet och samtidigt minskat tillgången av alkohol för ungdomar väsentligt.