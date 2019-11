Polischef brottsanmäls – ignorerade varningar

SvD har kunnat avslöja hur polisanställda under lång tid varnat för en 43-årings vapenaffärer. Trots det ignorerades varningarna av ansvariga chefer. Den 43-årige jägaren och vapenhandlaren kunde på så sätt fortsätta med sin kriminella affärsmodell under flera år; att köpa in vapen från jakt- och skyttebutiker och sälja vidare till kriminella.

Vid ett tillfälle tidigt under våren 2018 varnande personalen för att det fanns misstanke om ekonomisk brottslighet gällande 43-åringen.

“I dagsläget har vi alltså en vapenhandlare som är misstänkt för brott men som ändå kan handla med vapen.”, skrev personalen i ett mejl till ansvariga chefer.

En av polischeferna svarade:

”Denna handlare måste vi definitivt titta på” men ”vi har små resurser att avvara för inspektioner så vi kan väl fortsätta den diskussionen.”

43-åringen kunde alltså fortsätta handla med vapen, trots brottsmisstankarna.

Nu reagerar polisregion Bergslagens högsta chef på SvD:s granskning:

”I texten framkommer uppgifter om att anställd (chef) förfarit på ett sätt att brott kan misstänkas”, skriver regionpolischefen Dan Persson i ett mejl till SvD.

Vilken chef som anmälts i dag under lunchtid framgår inte. Men enligt Persson har en av cheferna inte vidtagit åtgärder trots att information om misstänkt brottslighet funnits i ärendet:

”Med anledning av dessa uppgifter har jag därför beslutat att förfarandet ska anmälas till åklagare för utredning vid polisens avdelning för särskilda utredningar”, skriver Dan Persson.

Enligt polisregion Bergslagens kommunikationschef Mats Nylén är rubriceringen tjänstefel.

Som SvD berättat i granskningen Vapnens väg så startade 43-åringen sin vapenhandlarverksamhet 2015. I december tre år senare slog polisen slutligen till med en husrannsakan. Då hade brister konstaterats både i en heminspektion hos mannen och i flera larm från polisanställda.

Facit i den senare polisutredningen mot mannen: flera av hans skjutvapen hade hittats hos tungt kriminella. 294 saknas än i dag, vapen som polisutredarna tror har hamnat i den undre världen.

43-åringen dömdes sommaren 2019 till sju års fängelse för synnerligen grovt vapenbrott.