Polis i Kevinfallet: Kritik mot utredningen tystades ned

”Kevin” inristat på ett träd på platsen där han hittades död 1998. Foto: Lars Pehrson

SVT:s dokumentärserie om mordet på fyraårige Kevin, som hittades död i augusti 1998, är slut. Men fortfarande kvarstår många frågor kring vad som egentligen hände bakom kulisserna under polisutredningen.

SvD har talat med en av poliserna som ingick i den stora arbetsstyrkan när mediedrevet börjat mattas av. Nu berättar han att det fanns kritik mot utredningen och förundersökningsledaren Rolf Sandberg redan 1998, men den tystades ner.

– Just nu känns det bedrövligt. Jag har nog varit för snäll under alla år, säger en av poliserna till SvD och syftar på att fler frågor borde ha ställts under arbetets gång.

Han är en av dem som varit frågande till Rolf Sandbergs sätt att driva utredningen samt ifrågasatt om mordet verkligen gått till enligt den bild som presenterats. Att de båda bröderna som pekades ut som mördare också skulle ha orkat flytta kroppen är han kritisk till. Han tycker också att förhörsledarna Ingrid Harrysson och Anders Forssman får ta oförtjänt mycket kritik.

– Jag tappade förtroendet för Sandberg helt. Han styrde med järnhand, säger polisen som inte vill framträda med namn.

Han berättar att klagomålen gentemot Sandberg tystades ner och att Sandberg ville omge sig bland ja-sägare som stöttade hans tes om hur mordet gått till.

Diskuterade ni bevisen och vad som talade emot bröderna i grupp – eller drogs slutsatsen om att det var bröderna av Rolf Sandberg?

– Det var Sandberg. Man fick ju reda på hur det skulle ha gått till på presskonferensen. Och vad gjorde journalisterna? De gav ju bara beröm till utredningen. Det är helt galet egentligen.

Robin och Christian pressades som små i många och långa förhör under Kevin-utredningen. De pekades ut som ansvariga för Kevins död. Foto: Lars Pehrson

Ett skäl till varför kritiken inte fick se dagsljus var att den enda som tilläts prata med journalister var Sandberg själv. ”Pratar du med media så åker du ut”, kunde det låta, enligt poliser som SvD pratat med.

I två olika dokument, dels från den JO-utredning som gjordes och i en polisföreteckning över spaningsledningen, så framgår följande ”OBS!!! All information till massmedia går via komm Rolf Sandberg!”

I JO-utredningen konstateras att ett sådant beslut stred mot såväl tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen.

I en omfattande rapport om Kevinfallet, som skrevs på uppdrag av Arvika kommun och Sandberg själv, står det att strategin var att ”skydda” de anställda från medierna för att de skulle få arbetsro och för att inte olika budskap skulle spridas.

Men konsekvensen blev också att insynen i vad som egentligen hände blev liten och att arbetet blev toppstyrt, enligt poliskällor som deltog.

Rolf Sandberg, som råkade ut för en svår trafikolycka för ett par år sedan, skriver till SvD att sviterna efter olyckan gör att han har svårt att kommentera. Han skriver att han har svårt att förmedla information på ett ”rättvisande sätt eller hitta korrekta ord”.

Kyrkviken, där Kevin hittades, i Dottevik. Foto: Lars Pehrson