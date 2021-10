Polen och energikris på Merkels sista möte

Den tyska förbundskanslern har lett sitt land sedan november 2005 och är den av toppmötesdeltagarna som för närvarande suttit klart längst. Rekordlänge är det dock inte – exempelvis satt luxemburgaren Jean-Claude Juncker i nästan 19 år som premiärminister och rundade sedan av med att gå på toppmötet i ytterligare fem år, i rollen som ordförande i EU-kommissionen.

Merkel väntas ändå bli avtackad rejält under veckans toppmöte. Det mesta tyder just nu på att hon kommer att vara ersatt av Olaf Scholz när årets sista toppmöte hålls i mitten av december. Det har fått EU:s rådsordförande Charles Michel att lägga in en extra fotosession på toppmötesprogrammet för att ta fram fina slutbilder för Merkel, och även Sveriges statsminister Stefan Löfven, som också aviserat att han gör sitt sista EU-toppmöte den här veckan.