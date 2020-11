”Polen är ett krigsoffer som bör gottgöras”

Upplysningen att Wrocław varit en tysk stad ger en felaktig bild. Wrocław var en del av Kungadömet Polen under medeltiden och därefter löd den under olika hertigdömen under den polska dynastin Piast. Efter 1740 blev Nedre Schlesien erövrat av Preussen och 1871 blev den inlemmad i Tyska riket.

Omfattningen av den plundring under andra världskriget som Polen utsattes för av Tyskland och Sovjetunionen överstiger allt man kan föreställa sig. Endast en bråkdel av de förlorade nationella konstverken återlämnades efter 1945. I februari 1946 stals tavlan ”Sörjandet av Kristus” ur den konstsamling som evakuerades från Wrocław under kriget. Samtidigt blev troligtvis hundratals andra konstverk stulna, verk som Polen har rätt att få tillbaka.