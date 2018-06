– Hon är modig och hon tror på sig själv. Att spela henne har definitivt förändrat mig som person, säger Eleanor Tomlinson till TT.

Intervjun sker per telefon från tv-festivalen i Monte Carlo, där hon representerar visningen av den fjärde "Poldark"-säsongen, som just har visats i England. Samtidigt har det blivit klart att en femte säsong kommer att spelas in.