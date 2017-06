Polarpristagarna hyllades i Konserthuset

Årets Polarpristagare Sting och Wayne Shorter. Foto: Pontus Lundahl/TT

Under prisceremonin i Konserthuset framförde den ditreste artisten José Feliciano en nyskriven hyllningslåt till Sting efter att ha presenterat pristagaren i ett tal. Det bjöds även på saxofonmusik signerad Fredrik Ljungkvist och Lennart Åberg samt framträdanden med bland andra The Tallest Man on Earth och Jennie Abrahamson.

– Den här gången kommer jag inte att improvisera, skämtade Shorter i sitt tacktal.

– Min tacksamhet för er nations bidrag till mänskligheten väcktes när jag var ung och såg Ingmar Bergmans filmer. Jag insåg med vilken frihet ert land öppnade sitt hjärta till världen.

Sting belyste de tidigare pristagarnas bidrag till musiken.

– Därför är jag tacksam och något förvirrad över att ha inkluderats i det sällskapet, sade han.

– Som barn handlade alla mina drömmar om musik. Jag drömde om att bli en låtskrivare, att jag skulle sjunga de låtarna över hela världen och att jag skulle kunna försörja mig på musiken. Men inte i min vildaste fantasi föreställde jag mig ett så distingerat sammanhang som detta.