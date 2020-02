Just nu är de blågula känslorna, som prinsen sade, all over the place. Helt absurda nyheter om förnedringsvåld varvas med hetsig debatt huruvida SAS-kampanjen också ska ses som ett slags förnedring och ”självhat”, eller som ett uttryck för regional stolthet (som om det funnes en enda sanning i tolkningen av en känslobaserad kommunikation). Och precis när man tänker att det börjar lugna ner sig en smula hörs ett distinkt ”hold my beer!” från statsministern. (Från kommunikationsstaben ett samfällt skrik.) Kanske skickades en fruktkorg från SAS till Rosenbad i ren tacksamhet över att Stefan Löfven övertog rollen som den jagade drevräven efter att ha framfört sin alldeles egna teori om att skattesänkningarna bär skulden för ungdomsrånen.

Sedan dansar vi runt, runt, runt i välkända turer. Den som upprörs får snart höra att det är värre att uppröras, för att upprördheten i sig är upprörande. Det samtalas i paneler om vad reaktionerna betyder, och twittras och kvittras om vad reaktionerna säger om vår samtid. Så kröns det hela med ett ytterligare metalager, typ som denna text, i försök att zooma ut ytterligare och se om något perspektiv måhända kan adderas.