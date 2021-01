Pojke anhållen för knivdåd på skola

– Ja. han är anhållen och misstänkt på sannolika skäl, säger polisens utredare Andreas Hermann.

Larmet kom in till polisen via SOS Alarm vid lunchtid. I samband med ett bråk inne på skolan hade en person fått skär- eller stickskador. När polisen kom dit hade den misstänkte gärningspersonen redan försvunnit. Händelsen inträffade i en kafédel på skolan och offret vårdades under måndagen för livshotande skador.