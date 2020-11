Om jag skulle utpeka en enda skönlitterär författare som sammanfattar detta besynnerliga år 2020 så får det bli Jules Verne. Den franske pojkboksförfattaren Verne (1828–1905), outtröttlig leverantör av extraordinära reseäventyr, vars framgångsrecept beskrevs av hans ständige förläggare Pierre-Jules Hetzel som ”fantasier byggda på vetenskapliga fakta”.

Det som verkligen satte Vernes fantasi i rörelse var kartböcker, hans äventyr är framför allt rumsliga. För honom börjar en bok med geografin, intrigen kommer sist. Den misantropiske hämnaren kapten Nemo, sannolikt Vernes bestående bidrag till världslitteraturen, är i själva verket ett mycket sent tillskott till ”En världsomsegling under havet”. Verne har redan arbetat två år med själva undervattensvärlden när han kommer på ett rimligt skäl till att Nautilus kapten valt att gå under ytan och vända mänskligheten ryggen. I en första version tänker han sig att Nemo till nationaliteten är polack, besatt av att sänka ryska skepp som hämnd för hustruns gruvliga död – men förläggarens oro att förlora den lukrativa ryska marknaden hindrar honom, och Nemo får bli indier i stället, driven av hat mot allt brittiskt.