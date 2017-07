Dramatik I - kammarspelen

Två på alla sätt tunga tegelstenar ligger framför mig på skrivbordet. Två band med sammanlagt 13 pjäser. Ett dramatiskt liv sammanfattat.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Per Olov Enquist har gett ut sina sceniska alster. Det är en lisa att läsa dessa pjäser igen, vilka mycket sällan gestaltas på våra teaterscener. ”Tribadernas natt” om Strindberg och uppgörelsen med Siri von Essen spelas, liksom ”I lodjurets timma” som blev film för två år sedan och fick en fin tolkning på Dramaten förra året. Annat är märkligt bortglömt.

Teaterkonsten lider av minnesförlust, så är det ju. Att gräva sig ner till något så nyligen passerat som1990-talet verkar helt ogörligt. Vilket är tråkigt, särskilt som Enquist skriver viktiga pjäser som hela tiden tvinnar det existentiella med det politiska, självberättelsen och fiktionsskapandet konfronteras med en samhällelig struktur. Här ligger pjäser och väntar som blandar dokumentär och illusion på ett helt modernt sätt. Texterna – med sina lager på lager av fakta, spår från Freud samt mytologiska och metareligiösa drag – har tidlösa kvaliteter.

Annons X

Pjäserna är nu sammanförda under två rubriker: politiska dramer och kammarspel. Det är en lättfärdig gränsdragning, egentligen är samtliga pjäser på en gång politiska och intima. Debutpjäsen ”Chez nous”, skriven med Anders Ehnmark, kom 1976 och sattes upp på Dramaten. Pjäsen kritiserar hur politiker och entreprenörer skapar en tät väv och skyddar sina ekonomiska intressen – håller ihop på alla plan, också när det kommer till sexklubbar och narkotikahandel. Stycket skildrar den politiska världen som en närmast teatralt upphöjd miljö. Som om det offentliga vore en egen scen som lockar till sig vissa typer av människor.

Det som är mest tydligt är hur Enquist alltid söker sprickorna, smärtpunkterna och det motsägelsefulla. Ständigt, pjäs efter pjäs, återkommer han till hur helgjutna människor, stenstoder och isdrottningar, alltid försökt framstå som oföränderliga för att dölja sina svagheter, sin skuld och sina avgrunder. Han håller fram självkännedomen som en subversiv kraft. Gör rannsakningen av jaget som en förutsättning för ett anständigt liv. Han skildrar gång på gång människor som bär masker, som amputerar delar av sig själva för att bli del av en grupp, men då också dödar något inuti sig själv.

”I regnormarnas liv” från 1981 är en fantastisk pjäs som spelades på Dramaten med Jan Blomberg som H C Andersen vilken under en kväll uppsöker det uppburna skådespelarparet Heiberg för att beklaga sig över en social fadäs. Det blir en konfrontation om klass, om judehat och om människor som larmar och gör sig till, men som också iscensätter sin framgång. H C Andersen är en utsökt, komplex rollkaraktär.

P O Enquist kom sent till teatern, även om han skrev teaterkritik för Expressen, men den växelodling han ägnat sig åt har varit av godo för det sceniska skapandet. Han har vågat och kunnat förhålla sig mycket lyriskt till scenen. Vårdat sina litterära, poetiska formuleringar. Skapat ett eget scenspråk som är fyllt av förkortningar, men också alltid haft en existentiell dimension, ett slags rum där han kunnat ställa frågor om andlighet, om nåden faktiskt existerar och om godhet är meningsfull.

Pjässamlingarna innehåller också ”Eclipsen”, förut kallad ”Till Fedra”, ”Maria Stuart” och ”Moskva”. Det vill säga omskrivningar av Racines versdrama och klassiker av Schiller och Tjechov. Det är pjäser där man anar lusten att ”skriva sig igenom”, borra sig ner, alla med kvinnligt perspektiv. Som om Enquist velat skära ut en kärna som varit dold av form, tid eller vad det ursprungliga författarnamnet representerar och förutsätter. Med dessa omskrivningar skapar han kulturella utbyten, ropar med egen röst genom andras universum. Njuter av ekot.

Enquist kan, via sina 13 pjäser, sägas fånga en sorts evig Jakobsbrottning. Enskilda människor, kända eller fiktiva gestalter, som tvingas stå till svars inför sig själva, problematisera sina ställningstaganden och moraliska ståndpunkter. Var text innehåller minst en rannsakning, en person som håller dom över sig själv. Det är oerhört konsekvent genomfört, via helt olika typer av människor. Pjäser handlar också ofta om medberoenden, kollektiv skuld och hur individen alltid bör kunna och förmå analysera sina egna bevekelsegrunder.

Så många pjäser. ”Bildmakarna” om Selma Lagerlöf, ”Tupilak” om brutalt sexuellt våld, ”Magisk cirkel” där Enquist - tror jag - tar avsked av socialismen som utopi. Alla värda att tillhöra en modern kanon. Alla värda att spelas igen, för att spegla nya tider och samhällskrafter.