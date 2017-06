Plura om Nyqvist: Jag kommer att sakna dig

Michael Nyqvist i början av året. I januari fick Nyqvist sin andra guldbagge, bästa manliga biroll, för sin roll som chefredaktör Markel i Pernilla Augusts "Den allvarsamma leken". Foto: Henrik Montgomery/TT

Musikern Plura Jonsson har lagt upp en kort video på Instagram med texten "Sorg".

Plura och Michael Nyqvist var goda vänner, skriver Expressen , och i vintras gästade Nyqvist programmet ”Pluras jul”.

Även Helen Sjöholm, som spelade Gabriella i Kay Pollacks publiksuccé "Så som i himmelen" med Nyqvist i huvudrollen, har lagt upp en reaktion på skådespelarens död i ett inlägg på Facebook.

"Det var en ynnest att få lära känna Micke och vara nära honom under arbetet med filmen "Så som i himmelen" – alltid ödmjuk, redo för diskussioner, såg alla runtom sig. Lika nära skratt som allvar. Avväpnande".

Den folkkära sångerskan fortsätter: "Han som hade så mycket kvar att göra, ge och uppleva – jävla skitcancer!!!!".

Skådespelaren Carina Lidbom skickar en hyllning och sista hälsning på Instagram:

”Vila i frid nu Micke. Detta är för tidigt. Jag minns dig från scenskolan hur tanig, pigg o sprallig du var. Ditt leende. Dom senaste åren en tänkare, nyfiken på allt, vetgirig. Älskvärd. Mina tankar går till din familj. Kärlek”, skriver hon.

Regissören Lukas Moodysson skriver i en chatt på Aftonbladet : ”Gråter, har tänt ett ljus, spelar Love Hurts från den där filmen vi gjorde”. Moodysson jobbade med Nyqvist i ”Tillsammans” 2000. ”See you down the road”, avslutar Moodysson sitt inlägg.

Nyqvist avled i tisdags, 56 år gammal.