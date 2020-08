”The sound and the fury” av William Faulkner är en av mina favoritböcker. Det förstod jag först kring tjugo år efter att jag läste den för första gången i tjugoårsåldern, på universitetet. Den är som många av Faulkners romaner – Faulkner skrev olika slags romaner, som vi vet, men det finns något gemensamt för alla och det är något jag här tänker kalla för organisk form, som ett slags pragmatisk benämning för ett sätt att se och förstå form och stil – en roman som är som gjord för att studeras, analyseras, tas i bitar utgående från den sofistikerade teknik medelst vilken den är byggd. Faulkner är, som vi också vet, en mästare på litterära grepp.

Alldeles speciellt gäller det för ”The sound and the fury”, som växlar i perspektiv och tidsplan, ibland på varje sida, i varje stycke – och en av bokens tre berättare, bröder i familjen Compson (där det också finns en syster, vilda Caddy – vars försvinnande och fördrivning från fadershuset är bokens smärtpunkt utan att hon själv har röst i den), är den utvecklingsstörda Benjy, pojke, senare man (boken börjar, när nästan allt redan har hänt, på hans 33-årsdag) vars medvetande rör sig i flera tider samtidigt, i ljud, golfklubbor som slår i golfbollar om och om igen, ”hit”, ”hit”, utan att Benjy är riktigt på det klara med att det är just det ljud han hör, lukter – ”Caddie smelled of trees”, synintryck. Men han pratar inte, kan inte; kommunicerar i gester, läten – ändå är det han och genom honom som läsaren förs in i berättelsen i romanens första kapitel.