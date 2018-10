Mat på film – rollfiguren som greppar kniv och gaffel och äter på riktigt – förekommer alltför sällan, kanske inte minst i svensk film. Asiatiskt drama framstår som ett undantag, då som nu. Kanske för att pinnar är mer filmiskt än bestick, kanske för att mat på dessa breddgrader ännu mer fungerar som känslotrigger och därmed ett nödvändigt narrativt element.

Förutsättningarna för "Ramen shop", som visats på flera festivalers sektioner för "kulinarisk film", borde hur som helst vara goda. Regissören Erik Khoo har tidigare utmärkt sig som Singapores främsta auteur (en av få), bland annat genom romantiska dramat "Be with me" från 2005.