Plagiatanklagelser mot Farrokhzads Europa-dikt

"America I’ve given you all and now I’m nothing.

America two dollars and twentyseven cents January 17, 1956."

Så inleds den amerikanska poeten Allen Ginsbergs dikt "America". Och så här inleds Athena Farrokhzads dikt "Brev till Europa":

"Europa jag har gett dig allt och nu är jag inget.

Europa, tvåhundrasextio euro och sjuttiosex cent, januari 2018."

Farrokhzads dikt publicerades i Aftonbladet i augusti. Nu diskuteras huruvida dikten är ett plagiat.