Pixelns skapare, den amerikanske dataingenjören Russell Kirsch, har gått bort 91 år gammal. Redan 1957 blev Kirsch först med att digitalisera en bild med hjälp av en bildläsare och dator byggd hos hans arbetsgivare National Bureau of Standards.

Kirsch scannade in ett fotografi av sin son Walden. Under 2003 blev just denna bild utsedd av "Life Magazine" till en av 100 bilder som förändrat världen, skriver tidningen Kamera & Bild.