Fyra raka förluster och en negativ trend i tabellen. Då väljer Piteå att tillåta publik under onsdagens match mot Djurgården på hemmaplan.

Det är beskedet från Svenska fotbollförbundet med de nya riktlinjerna, där man gett beskedet att det är okej att ta in 50 åskådare på matcher framöver, som gjort att norrbottningarna vill bjuda in ett fåtal personer per match.