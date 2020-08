Piteå först ut – nu tar flera andra efter

När Piteå möter Djurgården på hemmaplan under onsdagskvällen kommer klubben att ta in 50 åskådare på arenan och därmed bryta ny mark under coronapandemin.

Lagen begränsar just nu publika sammankomster till 50 deltagare och rekommendationerna från Svenska fotbollförbundet var fram till i måndags att helt utesluta publik från arenorna. Men i de nya uppdaterade riktlinjerna öppnade SvFF för att framförallt breddfotbollen nu kan få släppa in 50 personer.