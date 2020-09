Jag låg utfläkt i ungkarlssoffan och tittade på Desperate Housewives medan min tjejkompis satt vid köksbordet och klottrade i ett kollegieblock. Hennes kärleksrelation var svajig och för att ta rätt beslut delade hon nu in pojkvännens egenskaper i en plus- och en minuslista. Plus: Snygg, bra i sängen, barnkär. Minus: Opålitlig, barnslig och möjligen alkoholiserad. När hon lade ner pennan var pluslistan trots allt nästan dubbelt så lång som minuslistan.

– Det får du väl se som något positivt, ropade jag från soffan.