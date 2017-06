Pirrigt "Så mycket bättre"-gäng på plats

Sabina Ddumba. Belönades 2016 med Grammis och P3 Guldpris för årets nykomling. Hennes största hit är "Not too young", som har spelats över 35 miljoner gånger på Spotify.

Anders Wendin. Mest känd som Moneybrother som fick sin första hit 2003 med "Reconsider me". Har sedan dess släppt fem album varav det senaste, "Dom ska få se vem dom roar sig med" kom ut under hans riktiga namn 2014.

Uno Svenningsson. Artist och låtskrivare som slog igenom med "Under ytan" 1994. Har spelat in sex album samt två julskivor och har medverkat i Melodifestivalen två gånger.

Kikki Danielsson. Folkkär artist som blandar schlager med country. Hon har medverkat i Melodifestivalen nio gånger och två gånger i Eurovision song contetst och har hits som "Bra vibrationer", "Papaya coconut" och "Dag efter dag" i bagaget.

Tomas Andersson Wij. Singer-songwriter som sedan 1998 släppt nio album. Har även jobbat som skribent och redaktör. Fick stor uppmärksamhet 2007 när han uppträdde i Melodifestivalens final med covern på Carolas "Evighet".

Eric Saade. Slog igenom 2010 med Melodifestivalen-låten "Manboy". Året efter vann han med "Popular", som han kom trea med i Eurovision song contest.

Icona Pop. Duon som består av Aino Jawo och Caroline Hjelt slog igenom 2012 med låten "I love it". Har sedan dess turnerat internationellt och blivit stora i bland annat USA.