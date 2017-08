Pink får MTV:s finaste pris. Arkivbild. Foto: Britta Pedersen/AP/TT

Popartisten Pink kommer att tilldelas MTV:s finaste pris: Michael Jackson Video Vanguard Award, på galan den 27 augusti.

Pink får priset för sin inverkan på musik, populärkultur och mode, motiverar MTV i ett uttalande.

Sångerskan kommer också att uppträda på galan med sin nya singel "What about us".

Andra som tilldelats priset är: Rihanna, Kanye West, Beyoncé och Britney Spears.