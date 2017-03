Pink Floyd-konstverk till salu

Pink Floyd-medlemmarna Rick Wright, David Gilmour och Nick Mason. Arkivbild. Foto: Lefteris Pitarakis/TT

Originalkonstverk, skapade för filmatiseringen av Pink Floyds "The Wall", kommer att bjudas ut till försäljning, skriver Rolling Stone.

Konstnären Gerald Scarfe har valt ut elva verk, bland dem några av de mest ikoniska från "The Wall", som "The Teacher" och "Education for what?".

Scarfe började skapa The Walls visuella värld redan innan Pink Floyd börjat spela in skivan. På uppdrag av basisten Roger Waters designade han bland annat uppblåsbara dockor som Pink Floyd använde på scenen.

Annons X

Konstverken kommer att säljas genom San Francisco Art Exchange som också har en utställning med Scarfes verk.