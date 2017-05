Pink Floyd firar 50 år med utställning

Pink Floyd-medlemmen Nick Mason poserar framför The Victoria and Albert Museum i London. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

I år är det 50 år sedan det brittiska bandet Pink Floyd släppte sitt debutalbum "The piper at the gates of dawn", och det firas med en stor utställning tillägnad bandet på The Victoria and Albert Museum i London.

– Det handlar inte bara om nostalgi. 50 år känns som ett bra tillfälle, och sanningen är att vi inte kommer att finnas kvar för alltid. Vi har förlorat två av våra bandmedlemmar och det är viktigt att få berätta våra historier medan det fortfarande finns någon kvar som kan göra det, säger Pink Floyds trummis Nick Mason som är en av personerna bakom utställningen "The Pink Floyd exhibition: Their mortal remains".

De tidigare bandmedlemmarna Syd Barrett och Richard Wright gick bort 2006 respektive 2008.

Utställningen invigs den 14 maj och beskrivs som en "omslutande, multisensorisk och teatralisk resa genom Pink Floyds extraordinära värld" som bland annat rymmer en lasershow och tidigare aldrig visade konsertbilder.