Pichler vårdas för hjärtproblem

Wolfgang Pichler drabbades av allvarliga hjärtproblem under ett cykelpass nära hemorten Ruhpolding i Tyskland under helgen. 65-åringens läge anses vara allvarligt, men stabilt, skriver Sverige olympiska kommitté (SOK) i ett pressmeddelande.

Pichler var under många år förbundskapten för det svenska skidskyttelandslaget som under hans ledning bland annat tog två guld och två silver under OS i Pyeongchang 2018. Han slutade som förbundskapten efter VM i Östersund 2019 och är sedan i fjol anställd av SOK som talangutvecklare.