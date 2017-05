Philippe Legrain: Frankrike har unik chans att äntligen reformera sig

Foto: Michel Euler / TT NYHETSBYRÅN

Europas framtid står på spel i dagens avgörande omgång i det franska presidentvalet. Om Marine Le Pen från det högerextrema Front National vinner kommer euron, EU och västvärlden att vara i stor fara. Om den oavhängige mittenpolitikern Emmanuel Macron triumferar, vilket förefaller troligt, får han en unik chans att reformera Frankrike, ordna till eurozonen och suga märgen ur den nationalpopulism som förgiftar europeisk politik.

Vår tids största politiska strid står mellan dem som tror på öppna, liberala samhällen som accepterar framtidens utmaningar och dem som vill stänga gränser, understryka skillnader och vända tillbaka till det förflutna.

Efter förra årets två stora nederlag för liberala internationalister, brexitomröstningen och valet av Donald Trump till president i USA, är nästa slagfält Frankrike, eurozonens näst största ekonomi, en kärnvapenmakt med permanent plats i FN:s säkerhetsråd och Tysklands traditionella partner för att driva den europeiska integrationen framåt.

Skiljelinjen kunde inte vara skarpare. Le Pen vill stoppa invandringen, lämna euron och EU och bygga protektionistiska murar. Macron stöder ett öppet, optimistiskt Frankrike som reformerar sitt eget land och omfamnar Europa och världen. Han vill ha vänskapliga förbindelser med Tyskland. Le Pen kallar honom förbundskansler Angela Merkels pudel. Hon själv föredrar att umgås med auktoritära nationalister som Trump och Rysslands Vladimir Putin.

En seger för Le Pen skulle kunna utlösa en finanskris som slukar euron. Om Frankrike skulle följa efter Storbritannien ut ur EU skulle unionen bli en starkt förminskad, Tysklandsdominerad klubb, om den överhuvudtaget överlever.

Macron ger Frankrike en unik chans att äntligen reformera sig själv. Decennier av dåligt fungerande ekonomi har lett till en ihållande arbetslöshet, särskilt bland unga och etniska minoriteter. Skamlöst slösaktiga regeringar har blåst upp den franska staten till 57 procent av BNP medan statsskulden närmar sig 100 procent av BNP. Inte undra på att många fransyskor och fransmän har tröttnat på en politisk klass som inte vill, eller inte förmår, rätta till det bristfälliga systemet.

Medan Le Pen drar växlar på den begripliga vreden mot ett dysfunktionellt system erbjuder Macron en positiv förändringsagenda. Som jag framhöll i min bok ”European spring: Why our economies and politics are in a mess – and how to put them right”, så behöver Europa djärva ledare som är beredda att utmana etablerade egenintressen och öppna upp politiken. Som 39-årig politisk nykomling, vars rörelse En Marche! bara är ett år gammal, är denne tidigare investeringsbankir och finansminister ett nytt ansikte som vill skaka om saker och ting, inte riva ner allt.

Macron erbjuder också det bästa – kanske det sista – hoppet om att kunna rätta till eurozonen. Illa konstruerad, dåligt skött och med otillräcklig demokrati underblåser den ekonomisk splittring, finansiell bräcklighet och politisk oenighet. Macron vill ha mer integrerad, effektivare och mer demokratisk eurozon med en egen budget, finansminister och parlament. Med tanke på att det också är val i Tyskland, i september, måste nästa förbundskansler – högst troligen Merkel, men möjligtvis socialdemokraten Martin Schultz – vara villig att kompromissa.

Men om Macron misslyckas med att reformera Frankrike och Tyskland inte vill få rätsida på eurozonen kommer extremhögern (och extremvänstern) bara att växa sig starkare.

Översättning: Lars Ryding

PHILIPPE LEGRAIN är senior visiting fellow vid London School of Economics’ European Institute och grundare av OPEN, en internationell tankesmedja med syfte att försvara och utveckla öppna, liberala samhällen.