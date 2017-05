Philip Glass till Malmö

Philip Glass. Arkivbild. Foto: Balazs Mohai

Den världsberömde tonsättaren Philip Glass kommer till Malmö i höst för ett framförande i konserthuset Malmö Live.

Konserten äger rum den 14 november och enligt ett pressmeddelande från Malmö Live är den särskilt sammansatt för Malmö och går under namnet "Works for piano composed by Philip Glass". I framförandet medverkar även de två pianisterna Anton Batagov och Maki Namekawa.

Konserten sker i samband med att Glass firar sin 80-årsdag med ett fåtal konserter världen över.

Sedan 70-talet räknas Philip Glass som en av USA:s största kompositörer, främst med sin minimalistiska konstmusik. Han har blivit Oscarsnominerad tre gånger för sin filmmusik och har samarbetat med artister som Laurie Anderson och David Bowie.