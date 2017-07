Pfeiffer klar för nästa "Ant-man"

Michelle Pfeiffer. Arkivbild. Foto: Charles Sykes/AP/TT

Michelle Pfeiffer dyker upp i Marvel-filmen "Ant-man and the wasp", uppger Hollywood Reporter.

59-åringen gör något som är snubblande nära en biroll när hon gestaltar "Wasp", även känd som Janet van Dyne. Filmen är en uppföljare till 2015 års "Ant-man", där Scott Lang (Paul Rudd) förvandlas till den pyttelilla superhjälten efter att den ursprungliga myrmannen Hank Pym (Michael Douglas) lämnat över uppdraget.

I "Ant-man"-universumet är Pfeiffers rollfigur Janet van Dyne den första – men inte sista – versionen av "Wasp".

Nyheten presenterades vid mässan Comic Con i San Diego, där det även offentliggjordes att Laurence Fishburne – mest känd som Morpheus i "The matrix" – också gör en insats i "Ant-man and the wasp".

Filmen har premiär i juli nästa år.