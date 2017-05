Petter Winnberg släpper soloalbum

Petter Winnberg, i mitten, släpper sitt första soloalbum i höst. Här med gruppen Amason. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Producenten och låtskrivaren Petter Winnberg har haft ett finger med i spelet i många svenska musiksuccéer. 2012 startade han Amason tillsammans med Amanda Bergman, Gustav Ejstes, Nisse Törnqvist och Pontus Winnberg (mer känd som Miike Snow). Gruppens debutalbum "Sky" belönades med en Grammis för bästa album.

Petter Winnberg har även producerat och skrivit låtar åt artister som Veronica Maggio, Amanda Bergman och Eva Dahlgren. I höst släpper han sitt första soloalbum "The dog and the shepherd", men redan nu släpps första singeln "The dog".

Petter Winnberg släpper "The dog and the shepherd" den första september under namnet Petter Sebastian.