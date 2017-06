Hotellmagnaten Petter Stordalen, aktuell med nyöppnade At Six på Brunkebergstorg, om kärleken till Gunhild, att väcka liv i citys dödaste plats samt varför han kallar sig för ”svensk i en norsk kropp”.

I början av mars, några veckor före öppningen av hotellet At Six på Brunkebergstorg, eldade Petter Stordalen på sina 160 nyanställda i något som liknade ett väckelsemöte.”Vi ska öppna världens bästa hotell”, ropade han.

Personalen jublade.

En dryg månad senare sitter den norske hotellmagnaten i en soffa i lobbyn. Det är dagen före den stora invigningsfesten. At Six har varit öppet i några veckor. Ett tyskt par i övre medelåldern checkar in och de första TripAdvisoromdömena skvallrar om nöjda gäster, men också om små inkörningsproblem.

Så, med facit i hand, är At Six världens bästa hotell?

– Jag har inte bott på alla hotell i världen, men på flesta av de bästa. Och inget av dem kan konkurrera med vår takrestaurang, utsikten, den blivande parken här utanför. Inget. Folk har sagt till mig att At Six påminner om New York, men då skakar jag bara på huvudet. Det finns inget liknande i New York.

At Six utgör kronjuvelen i Petter Stordalens hotellimperium, som i dag består av 190 hotell, varav 19 bara i Stockholm, 14 000 anställda och varumärkena Clarion, Quality och Comfort Hotels, liksom fristående hotell som Avalon i Göteborg, Skt. Petri i Köpenhamn, The Thief i Oslo och Copperhill Mountain Lodge i Åre.

Men At Six och dess bohemchica syskon Hobo är kanske den största risken Petter Stordalen tagit hittills. Inte bara på grund av den extremt påkostade inredningen och konstsamlingen, den ambitiösa restaurangsatsningen Tak och utmaningen att omvandla ett slitet gammalt bankkontor till ett förstklassigt lyxhotell. Den största chanstagningen är läget vid Stockholm citys kanske mest bortglömda och eftersatta plats, Brunkebergstorg.

– Många tror inte det går att ändra på Brunkebergstorg. Men det här kommer bli ’the new place in town’. Kontor är döda platser, men restauranger och hotell skapar liv och trygghet.

Petter Stordalen reser sig och börjar svepa med händerna mot väggarna.

– Kvaliteten och materialen kan inte bli bättre. Och titta på konsten. På de flesta hotell köper man konst för att matcha färgen på mattorna. Här sticker konsten ut och står för något. Men det är inte min förtjänst.

Konsten på At Six, som beräknas ha kostat någonstans mellan 100 och 200 miljoner kronor, har köpts in av Sune Nordgren, tidigare chef på Nasjonalmuseet i Oslo. Ett tydligt exempel på Petter Stordalens tanke att man inte behöver kunna allt själv, så länge man omger sig med rätt personer.

Petter Stordalen är i Stockholm för den stora hotellinvigningen. Ryktena säger att han ska balansera på ett svärd. Och varför inte? Under tidigare hotellinvigningar har han bland annat gjort entré på jetski och i en gigantisk plastboll. Dagen efter festen ska han iväg igen, för Petter Stordalen är alltid på väg. Mot ett nytt hotellprojekt, ett peptalk med personalen, en intervju eller ännu en invigning. I förbifarten nämner norrmannen att han har 66 nya projekt på gång. Men att driva hotell handlar förstås inte bara om premiärkalas, utan även om att förvalta och förädla.

– Jag älskar att vara med när allting startar. Jag är med tills bubblorna i premiärchampagnen dunstat av, men sedan finns det säkert 100 personer inom bolaget som är bättre på att driva hotell än vad jag är.

Stordalens utåtriktade ledarskapsstil kan, för en lågmäld svensk, kännas aningen amerikansk.

– Nej, stopp. Där har du fel. Amerikanskt ledarskap är auktoritärt. Jag ser snarare mig själv som en blandning av en svensk pingstpastor, en gammaldags socialdemokrat och en försäljare. Jag pratar mycket om tro, hopp och kärlek med min personal, även om jag själv är agnostiker.

Stordalens utagerande och medievänliga persona har nästan gjort honom till ett starkare varumärke än själva hotellen. Norrmän och svenskar vet sannolikt mer om Petter Stordalen själv än om Nordic Choice Hotels.

– Nej, det stämmer inte, invänder han. De två åren jag höll mig borta från hotellen och all mediabevakning, i samband med att Gunhild var sjuk, gick verksamheten bättre än någonsin.

Tidsperioden Petter Stordalen syftar på är 2014 till 2016, då hans fru, läkaren Gunhild Stordalen, insjuknade i den ovanliga och allvarliga sjukdomen diffus kutan systemisk skleros, som bland annat påverkar inre organ och ger hudförändringar. I november 2014 valde hon att genomgå en nyutvecklad och krävande stamcellsbehandling vid Universitetssjukhuset i Utrecht, vilket helt förändrade parets liv. Petter Stordalen drog sig tillbaka för att vara vid sin frus sida.

Men att gå från att vara ett av Norges mest offentliga par till att försätta sig i medieskugga var lättare sagt än gjort.

– Vi ville bara hålla låg profil och vara för oss själva. Men då började ryktena gå istället. En kväll ringde en journalist och sa ’Vi vet att du är på rehab för drog- och alkoholproblem och tänker skriva det i tidningen’. Då svarade jag bara ’Rehab? Om det vore så väl’. Men Gunhild och jag insåg också att vi är offentliga personer, och måste gå ut och prata om vad som har hänt. Så vi ringde Dagens Naeringsliv och gjorde en intervju.

Alla vill veta vad Petter Stordalen har på gång och vad han tänker göra härnäst. Själv har han inga planer att slå av på takten. Att ha Stockholm vid sina fötter från takterrassen på At Six är inte på något sätt slutmålet.

– Jag har aldrig känt stress av att jobba mycket. Det här är en blandning av hobby och jobb. Nordic Choice började som en investering men har nu blivit mitt liv.

Börjar inte hotellmarknaden i Stockholm bli mättad nu?

– Jag bekymrar mig inte om konkurrenterna, jag bekymrar mig bara om det jag kan påverka. Jag styr inte räntorna, marknaden eller oljepriset. Jag har varit med om alla krascher och kriser sedan 1987 och det enda jag kan veta säkert är att det kommer en krasch igen. Jag vet bara inte när.

Hur ser du på Airbnb som konkurrent?

– Vad fan kan jag göra åt Airbnb?

Vad är tjusningen med hotell?

– Jag älskar människor, och hotell handlar om människor. Min kärlek till hotell blir bara starkare och starkare med åren.

Du har tidigare sagt att du är ”svensk i en norsk kropp”. Vad menar du?

– Det finns några småsaker att rätta till, annars är Sverige världens bästa land. Det handlar om att få in alla nyanlända i samhället. Och hotell är det bästa stället att integrera dem. De kan få jobb här, lära sig kulturen och komma in i samhället och betala skatt. Det handlar egentligen inte om politik, utan bara om att bevara det som gjort Sverige till världens bästa land att leva i.