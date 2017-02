Peterson och Sundby utslagna efter fall

Martin Johnsrud Sundby med sina brutna stavar. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/TT

– Det är trist, säger svensken.

Teodor Peterson har haft en bra säsong, men VM-genrepet blev inte alls som han hade tänkt sig. Ett fall förstörde dagen för Peterson, som var 31:a i kvalet och 0,6 sekunder från att ta sig vidare.

– Efter utförsbacken tog jag kurvan runt, sedan tog jag väl några stavtag och så stod jag på näsan, säger han.

– Jag var inte jättesnabb upp. Jag låg kanske i tre sekunder och så tappar man ju fart. Jag blev trött på vägen tillbaka, det blir att man stressar lite grann.

Teodor Peterson var nästan elva sekunder bakom norske kvalsegraren Johannes Høsflot Klæbo, men hade enkelt tagit sig vidare om det inte hade varit för vurpan.

– Det är lite trist, men samtidigt kändes det bra i kroppen och det är väl det man får ta med sig. Men man hade velat tävla lite mer här, säger han.

Norske världscupledaren Martin Johnsrud Sundby hade det ännu tyngre. Han ramlade och bröt en stav direkt vid starten.

– Då blev jag så förbannad att jag slog den ena staven med den andra staven, och då hade jag inga stavar, säger han till NRK efter att ha avbrutit kvalet.

– Det här måste väl gå till historien som det kortaste skidloppet som någonsin har genomförts. Jag åkte 70 centimeter innan allt gick åt skogen och så var det "over and out".

Calle Halfvarsson imponerade däremot och hade fjärde bästa tid, drygt tre sekunder efter Klæbo.

Även Karl-Johan Westberg tog sig vidare, som 30:e och siste man. Westberg räddades vidare av att fransmannen Richard Jouve fick ett tidstillägg för att ha startat för tidigt.