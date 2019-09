Peterson fick slumpplats – vann direkt

Och när den svenska tennisspelaren Rebecca Peterson väl tog sig in Wuhans stjärnfyllda WTA-turnering blev det seger direkt.

Utslagen i kvalet, men tillbaka in i turneringen på ett bananskal.

Det tog ju egentligen stopp för Peterson redan i lördags, i kvalfinalen till turneringen i Wuhan. Men tack vare ett sent avhopp från amerikanskan Madison Keys blev vistelsen i Kina längre än väntat. Svenskan togs in som "lucky loser" och kastades hastigt in i turneringen mot italienskan Camila Giorgi, rankad 64:a i världen.