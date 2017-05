Petad i Rögle – tar plats i Brynäs

Christopher Liljewall lämnar Rögle för Brynäs. Arkivbild. Foto: Björn Lindgren/TT

Han var lagkapten i Rögle men fick inte förlängt kontrakt. I stället tar Christopher Liljewall plats i SM-finalisten Brynäs lagbygge inför nästa SHL-säsong.

"Jag har följt laget under slutspelet och de spelar en jättefin ishockey. Det är inspirerande att komma in i en sådan förening med all historik och tradition. Jag ska bidra med stort lagspel och karaktär och givetvis med hundraprocentig inställning varje dag", säger 27-åringen till klubbens webbplats.

Liljewall är uppväxt i Ängelholm och gjorde totalt nio säsonger för Rögle. Den 193 centimeter långe och 90 kilo tunge centern har gjort 58 poäng, 16 mål och 42 assist, på 205 SHL-matcher.

"Vi får in en mycket fin spelarkaraktär och en hårt jobbande center. Jag har haft koll på Christopher ett tag och är väldigt glad över att han valt att skriva ett avtal över två år med oss", säger Brynäs sportchef Stefan Bengtzén.