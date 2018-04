Pessimisterna spås en nedslående framtid

Under 1960-talet växte framtidsforskningen fram på allvar, och för 50 år sedan gjordes faktiskt ett försök att förutspå hur världen skulle se ut just i år. Våren 1968 samlade Foreign Policy Association 14 ledande experter i New York för att sia om framtiden. Världen var i rörelse men riktningen oklar. Organisationen firade 50 år och bad därför experterna – flera av dem professorer och världsledande forskare – att titta 50 år framåt. Resultatet publicerades i antologin "Toward the year 2018" (1968). Syftet var att ta ut riktningen inför de kommande 50 åren. Pessimism blandades med teknik­optimism, och framtiden avhandlades i 13 tematiska kapitel som behandlade allt från vapenteknik och rymdforskning till beteendevetenskap och demografi.