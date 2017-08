Mattsson ger perspektiv Foto: Ulf Börjesson

Expressens chefredaktör Thomas Matsson ger i sin krönika idag perspektiv på en vitt spridd föreställning.

”Mellan 1970 och 2016 dog 11 288 personer i 18 811 olika terrorattacker i Europa.

En sådan här vecka känns det ju onekligen som om dåden bara blir fler, men trenden är faktiskt att antalet minskar.

I fredags fick dock förstasidesmakarna världen över formulera sig om terrordåd igen.

Statistik från universitetet i Maryland, som Washington Post publicerat, visar att den långsiktiga trenden trots allt är positiv: allt färre förlorar livet i terrordåd. Särskilt tydlig är denna utveckling i Väst-Europa.

Men riktigt så känns det ju inte, efter det som skett i både Barcelona och Åbo de senaste dagarna. Och i går kväll kom plötsligt oroande uppgifter om skottlossning på ett tåg på väg mot Paris, men det var nog ändå inte så illa som det först såg ut när internationella medier kablade ut händelsen.

Kolla på förstasidorna, de så kallade ”ettorna” som vi säger på Expressen, eller ”banderollerna” som det låter på Aftonbladet, om paradgatan La Ramla i Barcelona. Jag har gått där under flera besök.

Jag har också varit Åbo flera gånger och likaså i Paris. Många känner nog just så:

– Det kunde varit jag…

Risken är dock inte så stor, en på 46 000 om man bor i USA, och i Europa är det Storbritannien som är farligast.

Men de senaste tio åren antalet offer för terrorism varit 1,4 personer per år i öriket, vilket – enligt en jämförelse som BuzzFeed gjort – gör att det är större risk att bli dödad av hundar (18 fall per år), varmt vatten (100 offer per år) eller att prata i mobiltelefon när man kör bil (2 920 döda per år).”

Jag tror att Thomas Mattsson är väl medveten om att den känsla han skriver om i hög grad sammanhänger med det blixtsnabba mediegenomslag som kännetecknar vår samtid.

Det kommer inte att förändras, men kanske kommer vi med tiden att bli lite mindre hysteriska och lite mera benägna att sätta in det som händer i perspektiv. Det är givetvis hans avsikt med texten.