Torsdagens agenda innebar flera framsteg för Trump när det gällde viktiga vallöften – att hindra människor från länder med muslimsk majoritetsbefolkning att komma in i USA och att slänga ut papperslösa immigranter.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På torsdagskvällen väntades Trumps motarbetade inreseförbud åtminstone delvis införas. I representanthuset klubbades två lagar som utgör viktiga delar av Trumps agenda. Den ena innebär att städer som inte överlämnar invandrare som saknar uppehållstillstånd till immigrationsmyndigheten, så kallade sanctuary cities, kan bli av med federal finansiering. Den andra lagen höjer straffskalan avsevärt för en invandrare som tar sig in i USA utan tillstånd upprepade gånger.

USA:s president, Donald Trump, har svårt att hålla sig borta från att twittra elakheter. Foto: Susan Walsh/AP

På en presskonferens sa nyligen Thomas Homan, chef för immigration på myndigheten för inrikes säkerhet, att de två lagstiftningarna var de viktigaste han sett under sin 33-åriga karriär. Den presskonferensen tv-sändes dock inte, eftersom Vita Huset i stället prioriterade att fortsätta sitt krig mot medier.

På torsdagen twittrade Trump om lagarna först efter att han hoppat på Morning Joes nyhetsankare Joe Scarborough och Mika Brzezinski i en tweet som uppfattats som grov även för att vara Trump. Han skrev: ”hörde att dåligt rankade Morning Joe pratar illa om mig (tittar inte längre). Hur kommer det sig att galna Mika med lågt IQ och Psycho Joe kom till Mar-a-Lago tre nätter i rad runt nyårsafton och insisterade på att träffa mig. Hon blödde illa från en ansiktslyftning. Jag sa nej!”.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — twitter.com

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — twitter.com

Republikanska senatorn Lindsey Graham kallade tweeten ovärdig någon som innehar presidentposten. Trump fick även kritik från representanthusets republikanska talman Paul Ryan vid en presskonferens som skulle handla om immigrationslagarna.

– Det är inte en lämplig kommentar. Vi försöker förbättra tonen i debatten och det här är inte hjälpsamt.

Morning Joes nyhetsankare Mika Brzezinski – en av alla dem som utsatts för presidentens twitterfingrar. Foto: Evan Agostini/AP

Under valrörelsen och även efteråt har Trump setts som smart när det gäller att vara agendasättande och styra mediers uppmärksamhet. Han fick gott om tv-tid och även om han upprörde många lyckades han tilltala sina väljargrupper. När Trump väl tillträtt lyckades han flera gånger ersätta negativ publicitet med nya nyheter, genom att exempelvis utfärda en rad presidentdekret som tog över agendan.

Om han tidigare var kontroversiell på ett strategisk och bitvis skickligt sätt, tycks han nu ha tappat greppet. Dock inte om mobiltelefonen.

Om han tidigare var kontroversiell på ett strategisk och bitvis skickligt sätt, har det inte synts på ett tag.

Nyligen utspelade sig ett scenario där Trump genom olika utspel skapade en kritikstorm kring hur han avskedade FBI-chefen James Comey. Trump blev dessutom till stor del på grund av sitt eget agerande själv indragen i en brottsutredning.

Genom sitt personangrepp på nyhetsankarna flyttade han fokus från vad han faktiskt lyckas åstadkomma – i frågor som rankas högt av hans väljare. Segerdagen fick politiker och Vita Huset i stället ägna åt att svara på frågor om Trumps kvinnosyn och bristande impulskontroll.