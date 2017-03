”Jag fick be bort homosexualitet”

Katy Perry. Arkivbild Foto: Joel Ryan/AP

När Katy Perry växte upp sattes hon i bibelläger där hon fick "pray the gay away" – be bort sina homosexuella tankar. Det avslöjade den 32-åriga popstjärnan vid ett tal under Human Rights Campaign-galan i Los Angeles i helgen, skriver The Guardian.

Vid galan fick Perry ta emot en utmärkelse för sina insatser för hbtq-personers rättigheter. Men under sin uppväxt, med föräldrar som båda var pastorer, fostrades hon till en helt annan syn:

– När jag växte upp var ordet homosexualitet förknippat med styggelse och helvetet, berättade hon.

Annons X

– Sedan träffade jag personer utanför min egen bubbla, och bubblan började spricka. Och dessa personer var inte alls som det jag hade lärt mig att vara rädd för. De var de friaste, starkaste, snällaste och mest inkluderande människor jag någonsin träffat.

Perry slog igenom 2008 med låten "I kissed a girl", och refererade till den i sitt tacktal:

– Ärligt talat gjorde jag mer än så.