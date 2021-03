Perfekt vardagsfisk och cava

Måns Zelmerlöws härliga cava

Måns Zelmerlöw kunde vi se senast som programledare i Mellofinalen. Vad många inte vet är att han också har lanserat en egen cava med inspiration från mat- och dryckeskulturen i Barcelona.

– Efter några veckor i Barcelona hittade jag till lokalbefolkningens restauranger. Vi beställde in rätt efter rätt, drack cava sent in på natten och bara njöt, säger Måns Zelmerlöw.

Cava tillverkas på samma vis som i Champagne, vilket innebär att andra jäsningen sker i flaskan. Hola MZ Cava by Måns Zelmerlöw är både ekologiskt och veganskt producerad och fungerar både som sällskapsdryck eller till fisk- och skaldjursrätter.

Pris: 99 kr

Nr: 50260 Flaska: 750 ml Alkohol: 11,5%

Hola MZ Cava by Måns Zelmerlöw | Systembolaget