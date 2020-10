”Don’t f-ck with middle management” var ett uttryck jag hörde under min tid i det privata näringslivet. Nu har Malin Axelsson skrivit en pjäs om dem som inte drar sig för att göra just det, jävlas med mellanchefer.

Vi får säga att Axelsson har gjort noggrann research. Hon är chef, hon har varit chef och har säkert haft chefer både över och under sig. För ett par år sedan skrev och regisserade hon seriekomedin ”Cheferna” för Radioteatern, eller Sveriges Radio Drama, som det numera heter.