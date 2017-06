Perfekt slut på Armenteros toppensäsong

Samuel Armenteros kramas om efter 1–1-målet mot Norge. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det var en märklig kväll för alla inblandade. Samuel Armenteros halkade in i landslagstruppen mer eller mindre på ett bananskal.

Och lämnade den som färsk debutant och målskytt.

När Marcus Berg bad om ledigt kallade förbundskaptenen Janne Andersson in den 27-årige anfallaren som haft en mycket lyckad säsong i Heracles. Där missade han de åtta första matcherna på grund av skada, men sedan lossnade det rejält med 21 mål på 27 matcher.

– Plötsligt gick allt in. Och så den här avslutningen. En toppensäsong för min del, säger Armenteros efter 1–1 mot Norge.

Andersson har haft ögonen på honom länge. Nu kom chansen att syna spelaren som gjort sig ett namn i den nederländska ligan.

Efter en dryg timma fick han äntligen komma in och ge energi åt ett håglöst svensk landslag som låg under. En kvart senare nickade han in kvitteringen på Sebastian Larssons hörna.

– Det har gått genom huvudet tusen gånger, miljoner gånger, att jag gör ett landslagsmål och så får jag debutera, hoppa in och göra mål. Det går inte att beskriva. Jag vet att det är en vänskapslandskamp, men det spelar ingen roll.

– Det är fantastiskt kul. Något jag väntat på länge och längtat efter, säger han.

På läktaren satt lillebror Antonio, 15 med sin mamma och Samuels pappa.

– Det var första matchen min lillebror sett mig spela "live". Vi har samma pappa, men Antonio har en norsk mamma och jag har en svensk mamma.

– När jag kom hit ringde jag och sade: "Jag är här nu och ska spela match, ni måste komma och kolla." Och så kom de ned, säger Samuel Armenteros och fyrar av ett stort leende.